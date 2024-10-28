В Молдавии напали на агитаторов кандидата в президенты

В Молдавии произошло несколько случаев нападения на волонтеров, агитирующих за кандидата в президенты Александра Стояногло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера парламента Влада Батрынча. Газета.Ru

«Мы проинформируем Генеральную прокуратуру, другие государственные институты... о многочисленных нападениях с применением физического насилия, конфликтах и прочих нездоровых ситуациях», — отметил он. RT на русском

Ранее Стояногло обвинил Санду в закрытии школ и СМИ, а также в уходе бизнеса из Молдавии. ТАСС