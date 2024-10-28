Власти Ирана запретили телефоны Motorola после взрывов пейджеров

Власти Ирана запретили ввоз и использование сотовых телефонов корпорации Motorola после масштабной диверсии в Ливане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В министерстве торговли, промышленности и недропользования республики разъяснили, что даже продажа телефонов марки Motorola на территории Ирана будет прекращена.

По данным агентства, иранские интернет-площадки удалили гаджеты этой компании из своих каталогов либо поменяли их статус на «нет в наличии».

Кроме того, в связи с запретом на импорт иранцы потеряли возможность зарегистрировать телефоны этой марки внутри страны.

Напомним, что в Ливане в середине сентября израильские спецслужбы осуществили масштабную диверсию — взломали портативные связные устройства, которыми пользовались члены шиитской милиции «Хезболла» и произвели их детонацию.

Пострадали не только владельцы пейджеров — взорвались мобильные телефоны, различные бытовые устройства.