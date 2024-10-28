Президент Грузии понадеялась на поддержку протестов Западом

США и Европейский союз (ЕС) должны поддержать протесты после парламентских выборов в Грузии. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью иностранным СМИ, передает Associated Press (AP).

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«Нам нужна твердая поддержка со стороны наших европейских и американских партнеров», — подчеркнула грузинский президент.

Зурабишвили понадеялась на поддержку протестов Западом призвала западных политиков не возобновлять контакты с правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По ее словам, ЕС должен поддержать грузинскую оппозицию для присутствия в регионе.

Ранее лидер оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе анонсировал план действий по итогам выборов. По его словам, митинг вечером 28 октября будет носить мирный характер.