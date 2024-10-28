Владимир Зеленский впервые прибыл в Исландию для участия в четвертом саммите Украина — Северная Европа. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале. Lenta.ru

Он заявил, что проведет двусторонние переговоры с участниками саммита: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. «Встречусь с госпожой Президентом и представителями парламента страны-хозяина. Приму участие в заседании Северного совета. Будем говорить о поддержке плана победы и о вопросах, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным», — написал Зеленский. Газета.Ru

Ранее он заявил, что если Соединенные Штаты прекратят поддержку Киева после президентских выборов, то республика столкнется с трудностями. ТК «Звезда»