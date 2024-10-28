Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты парламентских выборов в Грузии, а также высказался об их влиянии на политический ландшафт в стране.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, впервые с использованием электронных урн. По данным Центризбиркома, у правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» 54,08%, она побеждает и имеет право единолично формировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у «Коалиции за перемены» 10,92% голосов, у партии «Единство - Национальное движение» - 10,12%, у «Сильной Грузии» - 8,78%, у партии «Гахария за Грузию» - 7,76%. Все вошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются признавать итоги выборов. При этом «Единство - Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявляют о том, что будут бойкотировать работу в парламенте. Согласно данным ТАСС, после призыва президента Саломе Зурабишвили выйти в понедельник на митинг против результатов парламентских выборов обстановка в центре Тбилиси, как и у здания парламента Грузии, остается спокойной.

После победы партии «Грузинская мечта» оппозиция будет прилагать максимум усилий либо для дестабилизации обстановки, либо для принуждения руководства страны действовать по тем правилам, которые ранее были навязаны [Западом] тому же Михаилу Саакашвили или Саломе Зурабишвили. Пока что Зурабишвили действует по тем самым правилам. Соответственно, я ожидаю ее смещения с ее поста в ближайшем будущем, а также объединения патриотически настроенных сил в Грузии для возможного переговорного процесса по Южному Кавказу. Он необходим в плане понимания ситуации с Южной Осетией и Абхазией. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Специалист напомнил, что незадолго до выборов в Грузии глава МИД России Сергей Лавров в рамках сессии Генассамблеи ООН выразил готовность Москвы оказывать помощь Тбилиси в вопросе нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией.

«Полагаю, теперь грузинская власть будет плотно сотрудничать с РФ в данном направлении. Кроме того, думаю, не за горами шаги, направленные на восстановление дипломатических отношений между странами», - сказал он.

Перспективы сотрудничества грузинской власти с Москвой не устраивают Запад, отметил Михайлов.

«Не случайно на этом фоне мы увидели приезд в Тбилиси украинского депутата-нациста Алексея Гончаренко, который внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов. Он может начать координировать усилия имеющихся в городе сил для реализации массовых протестов. При этом и мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие представители власти уже заявили о том, любые попытки протеста, выходящие за рамки закона и способные повлиять на жизнь Грузии, будут жестко пресекаться силовиками. То есть того, что было на Украине, когда [экс-президент страны Виктор] Янукович проявил слабость и позволил экстремистским силам осуществить переворот, в Грузии не будет. Думаю, в Грузии в этом плане будут действовать более уверенно и более эффективно», - сказал политолог.

Отвечая на вопрос о перспективах сближения Тбилиси с Евросоюзом, Михайлов подчеркнул, что для соответствующего сценария существуют определенные условия.

«Здесь речь идет о поддержке антироссийских санкций со стороны Грузии, о пресечении возможности РФ обходить санкции, о разрешении ЛГБТ-сообщества в стране [«международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено], о запрете контроля НКО и так далее. Однако Грузия не позволит себе сделать такие шаги, они, наоборот, делаются для достижения самостоятельности. Так что возможности сближения Грузии с Евросоюзом я сейчас не вижу», - заключил эксперт.

Ранее США и ЕС призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах.