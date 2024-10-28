Пока вы не уснули: план Трампа по Украине и исполнение Путиным просьбы главы ООН

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СМИ раскрыли план Трампа по решению украинского конфликта

План по урегулированию украинского кризиса от кандидата в президенты США Дональда Трампа может представлять собой «переосмысление провалившихся минских соглашений». Об этом со ссылкой на одного из советников политика пишет Financial Times.

Советник Трампа обратил внимание на то, что на этот раз, в отличие от «провалившихся минских соглашений», будут установлены механизмы по принуждению к соблюдению договора и механизмы реакции на нарушение договоренностей.

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Путин исполнил просьбу главы ООН о приватности во время саммита в Казани

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита на саммит БРИКС в Казань попросил отменить открытую часть беседы с президентом России Владимиром Путиным.

Просьба была исполнена, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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В Финляндии конфисковали собственность России по иску Украины

Финский суд принял решение о конфискации замороженных российских госактивов по иску украинской энергетической компании. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Издание «РБК-Украина» утверждает, что речь идет об иске компании «Нафтогаз». Сообщается о конфискации участка площадью 3,3 га, который принадлежит Российскому центру науки и культуры в Хельсинки (РЦНК).

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Генерал Оглоблин арестован по делу о получении взятки в 10 млн рублей

Бывший начальник управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России генерал-майор Александр Оглоблин арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщил Следственный комитет России.

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Соучастник похищения Авраама Руссо остался безнаказанным

Соучастник похищения Авраама Руссо Владимир Шестопалов остался безнаказанным из-за истечения срока давности по уголовному делу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Шестопалова задержали в аэропорту Шереметьево 4 сентября. Руссо опознал его на очной ставке, однако мужчина не признал свою вину и не раскаялся в содеянном. Сейчас адвокат артиста собирается подать иск о моральной компенсации — нанесенный Руссо вред оценивают в 5 млн рублей.

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Cыгравшего в «Глухаре» актера Пономаренко нашли мертвым

© kino-teatr.ru

Актера Юрия Пономаренко, известного по роли оперативника в сериале «Глухарь», нашли мертвым в его московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно его информации, актера нашли на диване с травмой на затылке. Возле тела и шкафа обнаружили кровь. Следов, указывающих на убийство или самоубийство, найдено не было. Обстановка в его квартире в Высоковольтном проезде не нарушена.

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Москвичи устроили давку в ТЦ из-за приезда Инстасамки

Жители столицы устроили давку в торговом центре «Павелецкая Плаза» из-за приезда певицы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Звезда позднее сообщила, что вынуждена была уехать из-за огромного ажиотажа. Об этом Инстасамка написала на своей странице в соцсети.

— Я уехала. Простите. Была большая давка. Это было небезопасно в первую очередь для маленьких детей и для всех остальных. Я надеюсь, мы сможем еще раз встретиться, — написала Инстасамка в своем официальном Telegram-канале.

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Из российской больницы уволились больше ста медработников

С января 2024 года из городской больницы Первоуральска Свердловской области уволились больше ста медработников. Об этом сотрудники медучреждения рассказали в беседе с E1.ru.

По словам собеседников издания, всего больницу покинули 111 сотрудников: 80 человек среднего медперсонала и 31 врач, среди которых шесть хирургов, шесть травматологов, два рентгенолога, три невролога, а также гинекологи.

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Бурый фонтан из-за аварии забил в Коммунарке

© Кадр видео Telegram-канал RT на Русском

В Коммунарке в связи с коммунальной аварией забил фонтан бурого цвета. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент зафиксирован в районе улицы Бачуринской. Очевидцы отмечают, что на месте произошедшего работают аварийные службы. В Telegram-канале «Коммунарка» сообщили, что в этом месте, возможно, начали стравливать газ.

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«Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера

«Манчестер Юнайтед» уволил голландца Эрика тен Хага с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды.

Тен Хагу сообщили об увольнении 28 октября. 27 октября «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» со счетом 1:2.

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