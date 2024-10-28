В Польше отреагировали на планы Киева поставить памятник Шухевичу

Планы украинских властей установить во Львове новый памятник Роману Шухевичу являются «очередной пощечиной» для памяти жертв Волынской резни, заметил лидер польской партии «Конфедерация» Мариуш Кшеминьский. Об этом пишет РИА Новости.

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Летом 2016 года польский парламент принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.

«Во Львове хотят поставить памятник преступнику Роману Шухевичу, главному командиру УПА* (запрещена в РФ). Мемориалов этому преступнику на Украине уже создано немало. Это очередная пощечина памяти сотен тысяч польских жертв Волынской резни», — подчеркнул Кшеминьский.

Напомним, что, по версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН**-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

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* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.

** Организация украинских националистов (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.