Названа причина заявления руководства Грузии о приоритетности ЕС

Руководство Грузии не откажется от курса в ЕС из-за настроений про-европейского большинства среди населения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов.

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«Если бы сегодня представители "Грузинской Мечты" (правящая партия Грузии — прим. «Ленты.ру») сказали бы, что они отказываются от дороги в Европу, от европейской интеграции, то они не смогли бы добиться тех результатов, которых они достигли сейчас», — заявил Ниязов.

По предварительным результатам, «Грузинская мечта» получила большинство в парламенте.

Он добавил, что Грузия останется на европейском пути из-за большинства про-европейски настроенного населения. Через это обстоятельство надо расценивать заявления властей Грузии о том, что они не хотят восстанавливать дипломатические отношения с Россией.

Ниязов отметил, что такие заявления делаются также для переманивания части избирателей у про-европейской оппозиции.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что интеграция Грузии в Европейский союз (ЕС) останется главным приоритетом для руководства. Он добавил, что у Грузии нет планов восстанавливать дипломатические отношения с Россией.