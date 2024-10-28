Грузинская оппозиция объявила о бойкоте парламента

Грузинские оппозиционные партии, прошедшие в парламент страны, объявили, что не намерены участвовать в его работе. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. После подсчета голосов с 99,64% участков первое место заняла правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» — 54,08%. Она получила право единолично формировать правительство.

Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии — «Коалиция за перемены» (10,92%), «Единство — Национальное движение» (10,12%), «Сильная Грузия» (8,78%) и «Гахария за Грузию» (7,76%). Они отказались признать итоги голосования.

Также представители оппозиционных партий, прошедших по итогам выборов в парламент, объявили о том, что намерены бойкотировать работу в нем, и отказываются от мандатов.

«Мы не рассматриваем работу в этом парламенте», - подчеркнула одна из лидеров партии «Сильная Грузия» Анна Долидзе.

О том, что не будут участвовать в заседаниях парламента, помимо нее заявили также представители партии «Единство — Национальное движение», «Коалиции за перемены» и лидер политического объединения «За Грузию» Георгий Гахария.

Кобахидзе заявил, что оппозиция не помешает работе нового парламента

В свою очередь США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать якобы допущенные на парламентских выборах нарушения. В их числе западные чиновники называют «подкуп избирателей и запугивание», а также «нарушение тайны голосования».