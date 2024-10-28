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Грузинская оппозиция анонсировала план действий по итогам выборов

Грузинская оппозиция озвучит план действий на митинге в Тбилиси вечером 28 октября. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе, передает Mtavari.

Грузинская оппозиция анонсировала план действий по итогам выборов
© РИА Новости

Хазарадзе анонсировал план действий после консультаций оппозиционных партий по итогам прошедших парламентских выборов. По его словам, митинг будет носить мирный характер.

Грузинский политик также заявил о совместной работе с международными партнерами по подготовке и реализации плана.

«Несколько стран еще не подтвердили [участие], и мы все еще ждем заявлений от других стран», — добавил Хазарадзе.

Ранее оппозиционная партия «Сильная Грузия» заявила о бойкоте парламента после поражения на выборах. Партии «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены» уже заявили о том, что бойкотируют парламент.

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Мамука Хазарадзе