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«Сильная Грузия» отказалась от вхождения в новый парламент

Оппозиционная партия «Сильная Грузия» проиграла на выборах и теперь не намерена участвовать в работе парламента. Об этом заявила один из ее лидеров Анна Долидзе.

«Сильная Грузия» отказалась от вхождения в новый парламент
© РИА Новости

По ее словам, вопрос вхождения «в этот парламент» даже не рассматривается. Политик напомнила, что партия «Лело», которая перед прошедшими на днях выборами объединилась с несколькими оппозиционными политиками и выступила под названием «Сильная Грузия», после голосования в 2020 году также объявила бойкот парламенту.

«Поэтому к нам нет вопросов на этот счет», — подчеркнула Долидзе.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54,08% и имеет право единолично формировать правительство.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что обвинения о вмешательстве России в парламентские выборы в Грузии голословны.

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