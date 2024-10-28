«Сильная Грузия» отказалась от вхождения в новый парламент

Оппозиционная партия «Сильная Грузия» проиграла на выборах и теперь не намерена участвовать в работе парламента. Об этом заявила один из ее лидеров Анна Долидзе.

По ее словам, вопрос вхождения «в этот парламент» даже не рассматривается. Политик напомнила, что партия «Лело», которая перед прошедшими на днях выборами объединилась с несколькими оппозиционными политиками и выступила под названием «Сильная Грузия», после голосования в 2020 году также объявила бойкот парламенту.

«Поэтому к нам нет вопросов на этот счет», — подчеркнула Долидзе.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54,08% и имеет право единолично формировать правительство.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что обвинения о вмешательстве России в парламентские выборы в Грузии голословны.