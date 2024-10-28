Генсек НАТО заявил о присутствии военных КНДР в Курской области

Северокорейские военнослужащие задействованы в Курской области России. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет Politico.

По данным издания, такое заявление генеральный секретарь Североатлантического альянса сделал после встречи с высокопоставленным представителем разведывательной службы Южной Кореи.

«Я могу подтвердить, что войска КНДР были отправлены в Россию и что северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области», - заявил Рютте.

Генеральный секретарь НАТО также заметил, что развертывание северокорейских войск в России знаменует собой «значительную эскалацию» и «опасное расширение».

В КНДР назвали «грязными манёврами» утверждения США о военных КНА в России

Ранее в СМИ появились сообщения об отправке в Россию северокорейских военных. В Кремле эту информацию не подтвердили. Представитель КНДР в ООН назвал сообщения «беспочвенными слухами», направленными на очернение имиджа КНДР и подрыв сотрудничества страны с Россией.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, отметил, что заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР являются «попыткой задним числом» оправдать отправку западных военных на Украину.