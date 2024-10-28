Оппозиция начала строить сцену для митинга у парламента Грузии в Тбилиси

В центре грузинской столицы оппозиция, несогласная с результатами выборов в парламент страны, приступила к возведению сцены для митинга напротив парламента, который пройдет вечером.

Из грузовика, припаркованного у парламента, выгружаются элементы сборной сцены. Это мероприятие запланировано на вечер, и начало митинга ожидается в 19.00 (18.00 мск), передает ТАСС.

Полицейские дежурят на месте проведения митинга, следя за порядком. Прибывший заранее грузовик с элементами сцены не сразу получил разрешение на разгрузку от присутствующих полицейских. Через некоторое время работы начались.

В понедельник под руководством президента Саломе Зурабишвили начались массовые акции протеста, оппозиция называет выборы нелегитимными.

Пресс-секретарь партии «Единое национальное движение» (движение экс-президента страны Михаила Саакашвили) Леван Саникидзе заявил, что выборы якобы были сфальсифицированы при содействии ФСБ России.

Политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что пока Европа и США не решили, как дальше вести игру на грузинском направлении, однако они в силах раскачать бузу в стране.