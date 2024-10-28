При мирном урегулировании конфликта на Украине Киеву придется уступить некоторые территории. Такое последствие в колонке для американского издания American Conservative (AC) назвал обозреватель Питер ван Бурен. Lenta.ru

«Украине, без сомнения, придется уступить территорию, возможно, под прикрытием «буферной зоны, контролируемой Россией» или какого-либо другого хитроумного оправдательного термина», — отметил он. По оценке AC, кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп, если придет к власти, радикально изменит политику, начав дипломатические переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Газета.Ru

Ранее американская газета The Washington Post написала, что перспектива поддержки Украины европейскими странами становится все менее вероятной. runews24.ru