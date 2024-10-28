Евросоюз (ЕС) выдал Украине условия для получения 35 миллиардов евро кредитов, которые будут финансироваться из конфискованных российских активов. Основное требование — передача контроля над восстановлением украинского военно-промышленного комплекса европейским странам. Об этом сообщается в постановлении Совета ЕС. Ura.Ru

«Политические условия в рамках меморандума о взаимопонимании должны включать обязательство развивать сотрудничество с Евросоюзом по восстановлению, реконструкции и модернизации украинской военной промышленности в рамках политики Евросоюза по восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы и других программ Евросоюза», - отмечается в документе. Это единственное конкретное условие будущего меморандума, прописанное в постановлении Совета ЕС. Однако это не означает, что ЕК не включит в итоговый документ иных требований к Украине. ТАСС

В документе, в частности, говорится, что Украина будет обязана «поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам». RT на русском