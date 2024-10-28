Евросоюз выдвинул Украине условия для получения российских активов

Евросоюз (ЕС) выдал Украине условия для получения 35 миллиардов евро кредитов, которые будут финансироваться из конфискованных российских активов. Основное требование — передача контроля над восстановлением украинского военно-промышленного комплекса европейским странам. Об этом сообщается в постановлении Совета ЕС.

«Политические условия в рамках меморандума о взаимопонимании должны включать обязательство развивать сотрудничество с Евросоюзом по восстановлению, реконструкции и модернизации украинской военной промышленности», — передает содержание документа ТАСС.

Отмечается, что кредиты будут выданы только при выполнении условий меморандума с Еврокомиссией, включая демократические реформы и верховенство права.