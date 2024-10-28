Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к Индии с призывом прекратить сотрудничество с Россией и отказаться от нейтралитета в украинском конфликте. Об этом он заявил в интервью газете The Times of India.

«Если Индия присоединится к западным санкциям против России и остановит покупки российских энергоносителей, это может уменьшить возможности российских вооруженных сил в конфликте с Украиной», — передает слова Зеленского газета.

Кроме того, украинский лидер раскритиковал участников саммита БРИКС за «пророссийские настроения».

Владимир Зеленский заявлял, что те, кто заявляет о нейтралитете и стремлении помочь в разрешении конфликта, на самом деле выглядят более пророссийскими, поскольку нейтральная позиция поддерживает Россию. Ранее украинский лидер предлагал провести второй «саммит мира» в Индии, передает «Национальная служба новостей».