Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал недавние удары Израиля по территории Ирана, а также высказался о влиянии президентских выборов в США на противостояние между странами.

26 октября израильские военные сообщили о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». Согласно заявлению иранских сил противовоздушной обороны, нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер. Как сообщил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, Израиль нанес удары по стратегическим системам в Иране, использовав лишь часть своих возможностей. В МИД Ирана при этом сообщили, что Тегеран узнал о возможной атаке Израиля накануне удара.

С одной стороны, было очевидно, что Израиль ответит. Подобное поведение страны продиктовано «правилами жизни» в регионе - на Ближнем Востоке принято всегда отвечать. С другой стороны, нельзя говорить о том, что ответ был дан для проформы и носил формальный характер, не стоит недооценивать результаты данной атаки - Ирану был нанесен реальный ущерб. Видимо, помимо производящих ракеты и беспилотники заводов, в Иране были повреждены и более важные объекты. Так, израильтяне заявляют, что они уничтожили иранские системы ПВО. Соответствует ли это действительности или нет, сейчас сложно судить. Но если это действительно так, то можно говорить о том, что это было сделано для нанесения последующих ударов по Ирану. Соответственно, эта история получит продолжение, ведь в обратном случае уничтожение систем ПВО не имело бы смысла. Вероятнее всего, мы вновь увидим обмен ударами, а также эскалацию по линии «Хезболлы». Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Специалист допустил, что противостояние сторон перерастет в «большую войну» на Ближнем Востоке.

«Но в любом случае это не произойдет «прямо сейчас» - до президентских выборов в США будет затишье, а после того, как станет понятно, какая ситуация складывается в Америке, Иран и Израиль будут ориентироваться уже на новую политику Белого дома и действовать, исходя из этого», — отметил он.

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США значительно повысит ставки в ближневосточном конфликте, а также усилит позиции Израиля и его мотивацию, подчеркнул Каргин.

«Трамп известен как рьяный противник Ирана. Напомню, что именно он уничтожил главу Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Кроме того, он не раз отмечал, что будет очень жестко противостоять Ирану, а в его предвыборном штабе при этом заявляли, что Иран стоит за покушением на политика. Так что выигрыш Трампа будет минусом для Ирана и плюсом для Израиля», — сказал эксперт.

Победа кандидата от Демократической партии Камалы Харрис более выгодна Ирану, добавил он.

«Она может возобновить ядерную сделку и попытаться пойти на заключение какого-то соглашения с Тегераном. Однако с уверенностью говорить о таком сценарии сейчас сложно», — добавил специалист.

СМИ: Израиль уничтожил стратегический оборонный потенциал Ирана

Каргин вместе с тем отметил возможности России в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, позицию Москвы касательно происходящего в регионе учитывают как Иран, так и Израиль.

«Иран считается с российской позицией, мы это отчетливо наблюдаем. В то же время по целому ряду сигналов израильских политиков видно, что Западному Иерусалиму интересно мнение Москвы. [Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху пытается не сидеть только на одном стуле. Он прекрасно понимает, что если президентом США станет Харрис, то это будет негативно для него, соответственно, теперь Нетаньяху пытается понять, на кого еще он сможет опереться», — заключил собеседник.

Согласно данным израильских СМИ, ВВС страны в результате атаки на военные объекты Ирана уничтожили все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия.