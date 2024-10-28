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Украина опасается «болезненного урегулирования» после выборов в США

Возможный приход в Белый дом кандидата от республиканцев Дональда Трампа заставляет Украину и европейские страны опасаться «болезненного урегулирования» украинского кризиса. Однако даже победа представителя демократов Камалы Харрис не гарантирует Киеву значительную финансовую поддержку, пишет агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что на фоне продвижения российской армии на линии боевого столкновения и падения Угледара украинское чиновники опасаются, что «придется пойти на болезненное урегулирование, которое позволит президенту России Владимиру Путину закрепиться на территории страны и упрочить свое влияние».

«Дипломатический туман» США

Грядущие президентские выборы в США предопределят будущее страны, и поставили перед избирателями сложный выбор, так как кандидат на высший государственный пост Дональд Трамп непредсказуем, а его соперница Камала Харрис «легковес в вопросах внешней политики». Об этом пишет французский журнал Le Point.

При этом, по мнению экспертов, Трамп может начать «настоящую вендетту», предложить президенту России «сделку на желанных для него условиях», вывести американские войска из Южной Кореи, покинуть НАТО, выйти из основных торговых соглашений или даже признать независимость Тайваня. А Камале Харрис придется «выработать очень четкую стратегию, иначе Конгресс навсегда прекратит финансирование Киева». «Вашингтон словно плывет в тумане. Политическая поляризация усложняет любые попытки спрогнозировать развитие событий», - подчеркивается в статье.

Российская армия признана сильнейшей в мире

Российские Вооруженные силы заняли первое место в рейтинге сильнейших армий мира по версии журнала US News and World Report, обойдя военных США.

Второе место в рейтинге отдано армии США, Армия обороны Израиля замкнула первую тройку. Также журнал, на основе опросов и мнения экспертов, включил в первую десятку армии Китая, Южной Кореи, Ирана и Великобритании. При этом украинской армии отдана только восьмая строчка рейтинга.

Страны НАТО не смогут защититься от России

Украинских кризис и военная помощь западных стран Киеву показали завышенные цены на закупки вооружений в Германии и общую неготовность стран НАТО в Европе к противостоянию с Россией. К такому выводу, проанализировав доклад Кильского института, пришло гонконгское издание Asia Times.

В частности, поставленная НАТО противовоздушная оборона плохо показала себя на Украине, а это сулит Европе «мрачное будущее, если проблема не будет решена». При этом ценообразование на военное оборудование обогащает оборонные компании, но не помогает безопасности, отмечают журналисты, приведя в пример боеприпасы для немецкой боевой машины пехоты Puma, которые стоят «1000 евро за выстрел».

«Вместо того, чтобы расширять НАТО и создавать беспокойство в Европе и России, пришло время сделать шаг назад и посмотреть, возможна ли надежная защита. Прямо сейчас, судя по докладу Киля, ответ - нет», - говорится в статье.

«Семерка» примет меры против обхода нефтяных антироссийских санкций

Министры финансов стран G7 пообещали предпринять дополнительные меры, чтобы пресечь уклонение от санкций, призванных ограничить доходы от российской нефти. Они также намерены «увеличить издержки» России при использовании так называемого «теневого флота» для обхода санкций, сообщает британская газета The Guardian.