Боррель признал, что украинский конфликт отошел на второй план

Шеф евродипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE признал, что конфликт на Украине отошел на второй план. RT на русском

«То, что происходит на Ближнем Востоке, указывает на то, что мы утратили чувство человечности», - заявил дипломат. «Мы уже не так много говорим о войне на Украине, как если бы она закончилась, но нет, уверяю вас, она не закончилась, она продолжается и продолжается с той же интенсивностью», - добавил он. ТАСС

Ранее Боррель призвал страны – члены Евросоюза брать деньги в долг для военной помощи Украине. Газета.Ru