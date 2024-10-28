План по урегулированию украинского кризиса от кандидата в президенты США Дональда Трампа может представлять собой «переосмысление провалившихся минских соглашений». Об этом со ссылкой на одного из советников политика пишет Financial Times.

Советник Трампа обратил внимание на то, что на этот раз, в отличие от «провалившихся минских соглашений», будут установлены механизмы по принуждению к соблюдению договора и механизмы реакции на нарушение договоренностей.

«Однако его должны будут контролировать европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН», - пояснил он, заметив, что платить должна Европа, а не США.

Источник издания отметил, что Вашингтон намерен максимально дистанцироваться от участия в этом механизме.

Напомним, что Украина с 2014 года проводила военную операцию против непризнанных на тот момент Луганской и Донецкой Народных Республик. Были приняты минские соглашения, призванные прекратить огонь и урегулировать ситуацию. Однако и после подписания соглашений о перемирии продолжались перестрелки.

Трамп четыре раза упомянул Россию на масштабном митинге в Нью-Йорке

24 февраля 2022 года, объявляя о начале специальной военной операции на Украине, президент России Владимир Путин заявил, что ее целью является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Также Путин подчеркивал, что СВО является вынужденной мерой, поскольку РФ «не оставили никаких шансов поступить иначе».

В свою очередь бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась в интервью, что минские соглашения были призваны не урегулировать конфликт в Донбассе, а дать время Украине подготовиться. А экс-глава Украины Петр Порошенко отметил, что подписание минских соглашений дало Украине восемь лет на «строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции».