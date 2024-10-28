FT: План Трампа по кризису на Украине может стать переосмыслением минских соглашений

План экс-президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может предусматривать пересмотр минских соглашений. Об этом написало издание Financial Times.

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— План, как заявил один из давних советников Трампа, может представлять собой переосмысление провалившихся минских соглашений <...> На этот раз, по словам советника, будут установлены механизмы по принуждению с последствиями за нарушение договоренностей, — цитирует издание слова советника Трампа.

Также советник отметил, что Вашингтон будет настаивать на исключении американцев из участия в предполагаемом механизме, написало Financial Times.

Как сообщило издание 20Minutos, президент Украины Владимир Зеленский и руководство страны опасаются потери интереса Запада к военной поддержке Киева на фоне скорых начала работы Европейской комиссии в новом составе и президентских выборов в США.

Несмотря на обещания европейских лидеров поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», целый ряд факторов может сделать такую помощь менее вероятной.