Обстановка в центре Тбилиси после призывов Зурабишвили остается спокойной

Обстановка в центре Тбилиси, как и у здания парламента Грузии, остается спокойной после призыва президента Саломе Зурабишвили выйти в понедельник на митинг против результатов парламентских выборов, передает корреспондент ТАСС.

Сегодня вокруг площади перед парламентом дежурит немного больше нарядов полиции, нежели вчера вечером, мимо здания прогуливаются горожане и туристы. Движение транспорта по проспекту Руставели осуществляется без помех. На ступенях перед самим парламентом собралась небольшая группа мужчин с флагом Грузии 1990-2004 годов. Недалеко от парламента на площади Свободы скопления митингующих также не наблюдается.

Накануне на брифинге Зурабишвили заявила, что не признает итоги прошедших парламентских выборов и призвала горожан выйти в понедельник в 19:00 (18:00 мск) на митинг против их результатов перед зданием парламента. В своей речи она также назвала действующее правительство нелегитимным.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, впервые с использованием электронных урн. По данным Центризбиркома, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 54,08%, она побеждает и имеет право единолично формировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у "Коалиции за перемены" 10,92% голосов, у партии "Единство - Национальное движение" - 10,12%, у "Сильной Грузии" - 8,78%, у партии "Гахария за Грузию" - 7,76%. Все вошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются признавать итоги выборов. При этом "Единство - Национальное движение" и "Коалиция за перемены" заявляют о том, что будут бойкотировать работу в парламенте.