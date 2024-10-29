Зурабишвили заявила Дуде, что у нее нет доказательств вмешательства РФ в выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила своему коллеге из Польши Анджею Дуде, что у нее нет доказательств вмешательства России в парламентские выборы в Грузии. Об этом польский президент сказал в эфире радиостанции RadioZet.

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По словам Дуды, он разговаривал с Зурабишвили по телефону 28 октября.

«Она этого не сказала ясно, этому нет доказательств», — сказал польский президент, отвечая на вопрос, имело ли место вмешательство Москвы в выборы в Грузии.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на парламентских выборах. Она сказала, что граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась в выборы в Грузии, это голословные утверждения.