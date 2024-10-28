Боррель заявил, что Орбан в ходе визита в Грузию не представляет ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе предстоящего визита в Грузию 28-29 октября не выступает в качестве представителя Евросоюза. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Орбан "сегодня отправляется в Грузию <...>, несомненно, чтобы продемонстрировать свою поддержку правительству Грузии".

"Что бы ни говорил Орбан во время своего визита, он не представляет Евросоюз", - заявил дипломат в интервью испанской радиостанции RNE.

Как сообщил в X (ранее Twitter) госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач, визит Орбана был организован по запросу грузинской стороны.

Ранее пресс-служба правительства Грузии сообщила, что 28-29 октября Орбан посетит республику с официальным визитом. Пресс-служба также напомнила, что Венгрия сейчас является председателем Совета ЕС.