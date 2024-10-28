Армения отказалась пересматривать договор о российских пограничниках

Ереван не будет пересматривать договор с Москвой о деятельности российских пограничников на границе с Ираном и Турцией после прекращения их службы на КПП на иранской границе, сообщает ТАСС со ссылкой на армянский МИД. В соответствии с договором российские пограничники покинут КПП «Агарак» с января 2025 года, охранять контрольно-пропускной пункт будут только сотрудники армянской погранслужбы.

Договоренность об участии пограничных войск Службы национальной безопасности [СНБ] Армении в охране государственных границ Армения — Иран и Армения — Турция, а также несение службы на КПП на государственной границе Армения — Иран только силами пограничных войск СНБ Республики Армения не предусматривают изменения или пересмотра договора, — уточнили в министерстве.

Об охране границ республики с Турцией и Ираном президент России Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян договорились 8 октября. Стороны пришли к согласию, что с 1 января этим займутся как российские пограничники, так и погранвойска Службы нацбезопасности Армении.

Пашинян в ходе встречи с президентом России заявил, что в последние месяцы между Ереваном и Москвой состоялся активный политический диалог. В частности, он назвал содержательным разговор с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.