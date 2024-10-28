Вэнс высказался за переговоры с Россией по Украине

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев, сенатор Джеймс Дэвид Вэнс назвал переговоры с Россией «необходимой частью» прекращения конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала NBC News.

Во время общения с журналистами Вэнс подчеркнул, что США «не в состоянии войны» с РФ и лично он не хочет военного конфликта с Москвой. По мнению кандидата, Вашингтону следует пытаться следовать мирным путем. Он назвал российского президента Владимира Путина «противником» и «конкурентом», при этом отказавшись назвать его врагом.

Республиканец добавил, что без дипломатии урегулировать конфликт на Украине не получится. По мнению сенатора, если США «кто-то не нравится», то это не значит, что с ним нельзя «периодически взаимодействовать».

«Думаю, что, если мы собираемся покончить с конфликтом на Украине, нам придется так или иначе вступать в переговоры с Украиной, с Россией, с нашими европейскими партнерами по НАТО. Это необходимо. Я считаю, что иногда надо прибегать к дипломатии даже в отношениях с противниками, а возможно, особенно в отношениях с ними», — заявил он.

Напомним, что Вэнс и ранее выступал за скорейшее прекращение украинского конфликта. Он призывал прекратить поставки вооружений Киеву. В интервью газете The New York Times политик заявлял, что за Украиной должен быть закреплен нейтральный статус, а ее границы следует пересмотреть.