Премьер Словакии Фицо рассказал о новой попытке покушения на него

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о новой попытке покушения. В интервью изданию Štandard политик заявил, что она произошла в этом месяце перевале Дукла, где отмечалось 80-летние Карпатско-Дуклинской военной операции.

По словам Фицо, на мероприятии правоохранители задержали «очень воинственного человека», который ненавидит его из-за его позиции по Украине. Мужчина имел при себе заряженный пистолет — оружие обнаружили благодаря рамке металлоискателя.

«К счастью, он не дошел до зоны, где были политики, а пошел в зону к обычным людям», — заявил премьер.

Напомним, что 15 мая 71-летний Юрай Цинтула совершил покушение на Фицо в городе Гандлова. Он несколько раз выстрелил в политика, когда тот вышел на улицу после выездного заседания правительства. Пострадавшего премьера доставили в больницу — пули попали в грудь, живот и руку. Нападавший после задержания объяснил свой поступок несогласием с политикой словацких властей.

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В сентябре СМИ сообщили, что в канцелярию Фицо прислали конверт с пулей. Представитель региональной полиции Братиславы Михал Зайфф подтвердил факт инцидента и рассказал, что правоохранительные органы изучают обстоятельства произошедшего.