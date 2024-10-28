Владимир Зеленский назвал «пророссийскими» лидеров стран, которые предпочли посетить саммит БРИКС в Казани, прошедший 22-24 октября, он считает, что речь на мероприятии якобы шла «про войну» и ее продолжение. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Зеленского. Газета.Ru

По его словам, нейтральность в российско-украинском конфликте — это поддержка российской стороны. «Считаю, что те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, говорил о том, что хочет помочь разрешению этого конфликта, выглядят более пророссийскими», — сказал Зеленский. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что в Киеве отказали генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в визите на Украину после того, как административный глава всемирной организации посетил саммит БРИКС. ТАСС