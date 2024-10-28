В Грузии заявили о подготовке президента и оппозиции к госперевороту

Оппозиция в Грузии и президент страны Саломе Зурабишвили готовятся к осуществлению государственного переворота в стране. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Газета.Ru

«Вы видите, что госпожа Саломе вместе с оппозицией прямо участвует в том сценарии, который называется «беспорядки в стране», — отметил он. RT на русском

Президент Грузии ранее заявила, что не признает итоги парламентских выборов в стране, на которых победила правящая партия. Она также призвала жителей страны к протестам. ТАСС