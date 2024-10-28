Иран сделал заявление о ядерной доктрине после крупного удара Израиля

Иран продолжит придерживаться своей военной доктрины и не планирует разработку ядерного оружия после атаки Израиля на территорию исламской республики. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана.

«Иран после атаки Израиля на исламскую республику не собирается менять военную доктрину и разрабатывать ядерное оружие», — пишет ТАСС со ссылкой на МИД.

Это заявление было сделано на фоне обострения напряженной обстановки в регионе.

Иран пообещал Израилю ответ на авиаудары по военным объектам

Ранее, 26 октября, израильские Военно-воздушные силы провели масштабную атаку на военные объекты Ирана, в результате которой был уничтожен весь стратегический оборонный потенциал Исламской республики. Иран лишился российской системы С-300 и усовершенствованной зенитной ракеты большой дальности собственного производства.