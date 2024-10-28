Запад утратил доверие к Владимиру Зеленскому из-за раскрытия его «плана победы». Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. Lenta.ru

«После ужасного раскрытия своего плана победы, везде на Западе наблюдается общая потеря доверия к самому Зеленскому», — рассказал военный эксперт. Российская газета

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский случайно занял свой пост, он погрузился в роль президента, как делал это в фильме. Политик добавил, что не понимает, о чем может думать Зеленский, если раньше он «бегал между столиками и собирал чаевые». News.ru