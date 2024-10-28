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Китай призвал США отказаться от милитаризации космоса

Китай выступает против действий США по милитаризации космоса и требует от Вашингтона воздержаться от шагов, которые представляют угрозу всеобщей безопасности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Китай призвал США отказаться от милитаризации космоса
© globallookpress.com

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на Космическими силы США заявило, что новые передвижные станции радиоэлектронного подавления спутников начнут поступать на вооружение в войска США в 2025 году. Система, получившая название Meadowlands, предназначена в первую очередь для противодействия России и Китаю.

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В ответ на вопрос, какую позицию может занять Пекин, если система начнет представлять угрозу космической программе КНР, Линь Цзянь заявил, что Китай всегда призывал к мирному использованию космического пространства, а также выступал против гонки вооружений в космосе.

«Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты прекратили безответственную риторику, военную экспансию и подготовку к войне в космическом пространстве», — добавил он.

Напомним, что Meadowlands производится компанией L3Harris. Сообщалось, что ее создание отстало от графика более чем на два года. В общей сложности Пентагон рассчитывает закупить 32 эти системы.