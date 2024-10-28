Китай призвал США отказаться от милитаризации космоса

Китай выступает против действий США по милитаризации космоса и требует от Вашингтона воздержаться от шагов, которые представляют угрозу всеобщей безопасности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на Космическими силы США заявило, что новые передвижные станции радиоэлектронного подавления спутников начнут поступать на вооружение в войска США в 2025 году. Система, получившая название Meadowlands, предназначена в первую очередь для противодействия России и Китаю.

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В ответ на вопрос, какую позицию может занять Пекин, если система начнет представлять угрозу космической программе КНР, Линь Цзянь заявил, что Китай всегда призывал к мирному использованию космического пространства, а также выступал против гонки вооружений в космосе.

«Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты прекратили безответственную риторику, военную экспансию и подготовку к войне в космическом пространстве», — добавил он.

Напомним, что Meadowlands производится компанией L3Harris. Сообщалось, что ее создание отстало от графика более чем на два года. В общей сложности Пентагон рассчитывает закупить 32 эти системы.