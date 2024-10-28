Глава КСИР предупредил Израиль о «горьких последствиях» удара по Ирану

Удар Израиля по территории Ирана будет иметь «горькие последствия». Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Хосейн Салами, пишет РИА Новости.

По словам Салами, «кровожадный израильский режим» не смог достичь своих целей, благодаря готовности ПВО страны.

«Незаконные действия (…) показывают просчет и отчаяние этого режима на поле боя с бойцами великого фронта исламского сопротивления (…) и будут иметь невообразимо горькие последствия для оккупантов», - цитирует командующего Корпусом стражей исламской революции Fars.

Напомним, что в ночь на субботу, 26 октября, израильские самолеты и беспилотники нанесли массированный удар по Ирану. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пояснили, что атака была предпринята в ответ на действия Тегерана и его союзников. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удалось нанести ущерб ракетному производству Ирана. Он добавил, что удар был мощным и «достиг всех целей». При этом в заявлении сил ПВО Ирана отмечалось, что «атака была успешно перехвачена и отражена».