Интеграция в Евросоюзе остается главным внешнеполитическим приоритетом Грузии на ближайшие годы. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. ТАСС

«У нас очень важные внешнеполитические приоритеты и главный приоритет, разумеется, это евроинтеграция», — заявил глава грузинского кабмина. Он добавил, что перезапуск отношений с ЕС будет происходить с 2025 года в «интенсивном режиме». Lenta.ru

Вместе с тем он отметил, что после победы на выборах правящей партии «Грузинская мечта» власти республики должны вывести государство на существенно новый уровень развития, для чего сложились все необходимые предпосылки. Газета.Ru