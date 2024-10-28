Несмотря на усилия стран НАТО, проблема дефицита артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается актуальной. Соединенные Штаты продолжают быть одним из основных спонсоров, но и они сталкиваются с серьезными трудностями в этой области. Об этом написало РИА Новости, освещая меры, которые принимает Пентагон для разрешения ситуации.

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Как отметило СМИ, в настоящее время поддержка боеспособности ВСУ становится все более сложной задачей для США, и главной причиной этого является неспособность американского военно-политического руководства предугадать масштабы и характер военных действий на европейском континенте.

В середине 2010-х годов США производили менее трех тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в год. К февралю 2022 года объемы производства увеличились до 14 400 снарядов, однако этого количества хватило бы ВСУ всего на несколько дней в условиях активного контрнаступления. При текущих расходах армии этого количества не хватает и на неделю, что свидетельствует о серьезных ошибках в планировании армейского руководства.

В целях исправления прошлых ошибок, Пентагон поставил перед собой цель производить по 100 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров ежемесячно к концу 2025 года. На финансирование этой программы в 2024 году было выделено 3,1 миллиарда долларов, а в мае конгресс почти удвоил эту сумму, написало РИА Новости.

Тактический радиолокационный комплекс ieMHR, произведенный в Израиле, был уничтожен в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны России.