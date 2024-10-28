Саммит БРИКС в Казани указал на возросшие авторитет и влияние президента России Владимира Путина на мировой арене, заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне, профессор Питер Кузник. По его словам, которые приводит ТАСС, саммит «может стать началом нового дня для глобального порядка».

[Путин] далеко не изолированная фигура-изгой на мировой арене, его авторитет и влияние выросли, — сказал Кузник.

По его словам, общим результатом саммита стал вызов, брошенный финансовой и политической гегемонии США. Она, объяснил эксперт, включает в себя введение санкций и милитаризацию конфликтов по всему миру. Страны же БРИКС призывают к мирной торговле и значительному расширению экономического развития.

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен также заявил, что попытки стран Запада изолировать Россию обернулись неудачей. Таким образом он отреагировал на итоги саммита БРИКС, прошедшего в Казани. Особое внимание политик обратил на число участников мероприятия.

Американский политолог и эксперт по международным отношениям, профессор Джон Миршаймер ранее заявил, что президент Путин одерживает верх над Западом. По его словам, Путин преодолевает санкции и выигрывает в боевых действиях на Украине.