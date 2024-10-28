Трамп назвал причину начала украинского кризиса

Решение президента Владимира Путина начать спецоперацию на Украине было принято после вывода американских войск из Афганистана и связано с тем, что он посчитал США «бумажным тигром». Такое мнение на митинге в Нью-Йорке высказал кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, пишет РБК.

В 2021 году США приняли решение о выводе своих войск из Афганистана, находившихся в стране с 2001 года, после чего ситуация в регионе резко обострилась. Президент Джо Байден в своем обращении к нации, объясняя решение о выводе войск, напомнил, что они были введены изначально, чтобы найти тех, кто совершил теракты 11 сентября. По словам главы Белого дома, поставленные задачи были выполнены.

При этом Трамп в ходе своего предвыборного митинга в Нью-Йорке заметил, что американские военные уходили из Афганистана «без достоинства и силы».

«И поэтому Путин посмотрел на нас и, вероятно, решил, что мы стали бумажным тигром, и после этого он отправился на Украину, а остальное - история», - заявил политик.

Он также подчеркнул, что, будучи президентом, «ладил» с российским лидером. Всего в своем выступлении Трамп упомянул Путина дважды, Россию - четыре раза, а Украину – пять, отмечает издание.

Путин заявил о готовности России к разумным компромиссам по ситуации на Украине

Трамп ранее обещал в случае своего переизбрания «в ту же ночь» позвонить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для того, чтобы назначить встречу по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, экс-президент неоднократно говорил о возможности остановить боевые действия за сутки.