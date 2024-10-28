США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать якобы допущенные на парламентских выборах нарушения. В их числе западные чиновники называют «подкуп избирателей и запугивание», а также «нарушение тайны голосования».

В заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии (ЕК), глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и ЕК обратились к Центризбиркому Грузии. Указывается, что ЕС «внимательно следил за событиями, предшествовавшими парламентским выборам», а жители Грузии за последние месяцы «продемонстрировали приверженность демократическим ценностям и пути своей страны в Евросоюз».

«Сообщения о давлении на избирателей, особенно на сотрудников государственного сектора, были широко распространенными в ходе кампании», — говорится в обращении.

Кроме того, Боррель и ЕК заявили о «неравных условиях для электората и влиянии недавних законодательных поправок на этот избирательный процесс» и «нарушении тайны голосования». В ЕС ожидают окончательного отчета и рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал провести расследование информации о нарушениях. В опубликованном Госдепом обращении он призвал власти Грузии «уважать верховенство закона, отменить законодательство, подрывающее основные свободы, и совместно устранить недостатки избирательного процесса». Среди якобы имеющих место нарушений Блинкен назвал «злоупотребление правящей партией государственными ресурсами, подкуп избирателей и запугивание».

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Напомним, что парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. После подсчета голосов с 99,64% участков первое место заняла правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» — 54,08%. Она получила право единолично формировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии — «Коалиция за перемены» (10,92%), «Единство — Национальное движение» (10,12%), «Сильная Грузия» (8,78%) и «Гахария за Грузию» (7,76%). Они отказываются признать итоги выборов.