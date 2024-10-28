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В Босфоре приостановили судоходство из-за тумана

Движение судов через пролив Босфор приостановлено утром в понедельник в обоих направлениях из-за тумана.

В Босфоре приостановили судоходство
© РИА Новости

Об этом сообщил Минтранс Турции.

"Судоходство в проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за ограниченной видимости (туман) в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении ведомства.

В нем не уточняется, распространяются ли ограничения на рейсы паромов, курсирующих внутри пролива между европейским и азиатским побережьями Стамбула.

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