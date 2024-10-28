В Босфоре приостановили судоходство

Движение судов через пролив Босфор приостановлено утром в понедельник в обоих направлениях из-за тумана.

Об этом сообщил Минтранс Турции.

"Судоходство в проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за ограниченной видимости (туман) в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении ведомства.

В нем не уточняется, распространяются ли ограничения на рейсы паромов, курсирующих внутри пролива между европейским и азиатским побережьями Стамбула.