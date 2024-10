Мелания Трамп внезапно шокировала американцев на митинге

Появление Мелании Трамп на сцене во время митинга ее мужа в Нью-Йорке шокировало американцев, считает газета New York Post (NYP).

Как пишет издание, жена кандидата в президенты США от Республиканской партии до этого момента ни разу не выступала в ходе текущей предвыборной кампании Трампа, лишь изредка принимая участие в частных мероприятиях. Более того, даже после покушения на ее мужа она не выступила с речью на митинге в Милуоки.

«Мы рады, что к нам присоединилась моя красавица-жена", заявил Дональд Трамп, который под "яростные аплодисменты и возгласы», — отмечает NYP.

Ранее Мелания Трамп намекнула на веру в победу мужа на предстоящих выборах одной деталью. Папарацци заметили модель в Нью-Йорке с дорожной сумкой модного дома Louis Vuitton стоимостью 3000 долларов (255 тысяч рублей). Журналисты обратили внимание на бирку, прикрепленную к сумке, на которой была нанесена аббревиатура FLOTUS — First Lady Of The United States («Первая леди США»).