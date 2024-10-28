Мелания Трамп шокировала американцев появлением на митинге

Появление Мелании Трамп на митинге ее мужа, кандидата в президенты США Дональда Трампа, изумило американцев. Об этом пишет издание The New York Post (NYP).

Бывшая первая леди Мелания Трамп вышла на сцену Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. При этом жена кандидата в президенты США от Республиканской партии до этого момента не выступала на митингах своего мужа в ходе текущей предвыборной кампании, лишь изредка посещая частные мероприятия.

Мелания Трамп даже не стала выступать с речью в ходе съезда Республиканской партии, который состоялся через несколько дней после покушения на ее мужа в Пенсильвании, ограничившись заявлением для прессы, напомнила газета.

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В ходе своего выступления на публике в Нью-Йорке Мелания Трамп высказалась о снижении качества жизни в городе, а также выразила уверенность, что ее муж станет «следующим главнокомандующим» и вернет стране былое величие.

«Мы рады, что к нам присоединилась моя красавица-жена», - заявил Дональд Трамп, вышедший на цену после выступления Мелании Трамп «под бурные аплодисменты и одобрительные выкрики».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. По данным опроса, проведенного ABC и социологической компанией Ipsos с 18 по 22 октября, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис незначительно увеличила отрыв от Дональда Трампа, набрав 51% среди вероятных избирателей.