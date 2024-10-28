В США дали совет Харрис после ее слов о «фашизме Трампа»

Суперкомитет политических действий Future Forward, поддерживающий кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис, уведомил ее, что не считает убедительными обвинения в фашизме в адрес претендента на высший государственный пост от республиканцев Дональда Трампа. Об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times со ссылкой на письмо организации.

Ранее Харрис в эфире телекомпании CNN заявила, что считает своего соперника в предвыборной гонке Дональда Трампа фашистом.

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"Нападать на Трампа в связи с фашизмом не столь убедительно", - цитирует издание электронное письмо, направленное предвыборной кампании Харрис.

Подобные послания направляются демократам еженедельно и содержат рекомендации по формированию предвыборной риторики. При этом, как отмечает The New York Times, кампании и суперкомитеты не могут напрямую координироваться по вопросу стратегии кандидата и могут взаимодействовать лишь при помощи подобных рассылок.

"Исключительно негативные нападки в адрес Трампа менее эффективны, чем заявления, в которых содержится контраст в виде позитивной информации о планах Камалы Харрис бороться с ежедневными проблемами американцев", - считают в комитете.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден считает Трампа фашистом. Кроме того, так политика называли бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли. Они оба работали при Трампе, но затем резко разошлись с ним во взглядах.