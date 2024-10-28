Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Иране назвали ошибкой атаку Израилем республики

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль просчитался, ударив по иранской территории, пишет ТАСС со ссылкой на публикацию лидера Ирана в X (ранее Twitter).

"Сионисты (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) совершили просчет в отношении Ирана. Они не знают Иран. Они до сих пор не смогли правильно оценить силу, инициативу и решимость иранского народа. Нужно, чтобы они это поняли", - цитирует агентство сообщение Хаменеи.

В Британии сообщили о плане Трампа начать тотальную войну

Если Дональд Трамп станет новым президентом Соединенных Штатов, он развяжет "тотальную войну" против премьера Британии Кира Стармера. Причина будет заключаться в скандале вокруг предполагаемого вмешательства Лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис, сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

"Не стоит недооценивать ущерб, который Стармер нанес отношениям с США — команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него тотальную войну, потому что он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда", - приводит агентство слова представителя лейбористов.

СМИ: ФРГ с начала года отказала во въезде почти шести тысячам украинцев

Полиция ФРГ за первые девять месяцев текущего года отказала во въезде более чем пяти тысячам граждан Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Bild.

"Федеральная полиция на сегодняшний день поймала тысячи преступников, экстремистов и нелегальных мигрантов. Таковы данные о контроле сухопутных границ (за исключением аэропортов и морских портов) федеральной полицией, которыми располагает Bild", — говорится в материале.

С начала года полиция зафиксировала 53 410 незаконных въездов в страну во время проверок на сухопутных границах.

В Китае заявили о победе Путина

Вопреки ожиданиям властей США, санкции не смогли сокрушить экономику России, как это было сделано с Кубой и Венесуэлой. Сам же президент Владимир Путин одержал победу, сплотив вокруг страны множество сторонников новой финансовой системы и справедливого миропорядка, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post.

"Быстрая реструктуризация и подъем экономики страны — по-настоящему потрясающее явление… Они (западные политики. – Прим. ред.) убеждали себя в том, что Россия — это колосс на глиняных ногах… На самом деле все произошло с точностью до наоборот", — говорится в материале.

Отмечается, что США до сих пор отказываются признать ошибку, допущенную при оценке выносливости России, которая не оказалась "Кубой или Венесуэлой" и выдержала удар, нанесенный санкциями. Данные меры лишь насторожили другие страны и показали, чем может обернуться "недовольство" со стороны Вашингтона и Брюсселя. Владимир Путин обрел множество скрытых союзников, разделяющих идею нового миропорядка.

Мелания Трамп внезапно шокировала толпу

Появление на сцене во время митинга мужа Мелании Трамп шокировало публику, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

Отмечается, что Мелания Трамп, появившись на публике, выступила хедлайнером мероприятия. На фоне оваций и криков толпы она высказалась о снижении качества жизни в этом городе в последние годы.

Она также заявила, что ее муж станет "следующим главнокомандующим", который вернет величие Нью-Йорку и всей стране.