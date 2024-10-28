Маск пообещал сократить расходы в бюджете США в случае победы Трампа

Американский предприниматель Илон Маск пообещал сократить расходы в бюджете США на $2 трлн в случае победы на президентских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом он заявил на митинге сторонников Трампа в Нью-Йорке.

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«Думаю, около $2 трлн. Все эти двойные расходы — это налоги, будь то прямые или косвенные, ваши деньги тратятся впустую», — цитирует его ТАСС.

Маск прокомментировал возможность своего назначения консультантом Трампа

Ранее сообщалось, что Трамп предложит Маску место в своей администрации при победе на выборах.

Кроме того, Маск заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что в случае победы на выборах вице-президента Камалы Харрис ему может грозить тюремное заключение.