В Госдепе отреагировали на результаты выборов в Грузии

США призывают Грузию расследовать все сообщения о нарушениях на прошедших в стране выборах, Энтони Блинкена.

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В Госдепе заявили, что международные и местные наблюдатели отметили «злоупотребление правящей партией государственными ресурсами, покупку голосов и запугивание избирателей, что способствовало неравным условиям игры и подорвало доверие общественности и международного сообщества к возможности справедливого результата». При этом сам день выборов «в целом был хорошо организован», говорится в публикации.

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В американском ведомстве также призвали политических лидеров Грузии в дальнейшем «уважать верховенство закона, отменить законодательство, подрывающее основные свободы, и совместно устранять недостатки в избирательном процессе».

На выборах в стране 26 октября победила правящая партия «Грузинская мечта». Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации и отказалась признавать выборы.