Стало известно, когда пройдут выборы на Украине

Президентские выборы на Украине пройдут сразу после окончания конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Сразу после окончания конфликта», — ответил он на вопрос Corriere della Sera о том, когда пройдут выборы.

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По его словам, Зеленский хочет, чтобы все военнослужащие и беженцы смогли проголосовать на выборах.

Ранее Ермак заявил, что для переговоров по украинскому урегулированию необходимо вернуться к территориальным границам 2022 года.