Сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин рассказал, что большое количество жителей Украины поддерживают Россию и желают ее победы, однако у них нет возможности высказывать свои взгляды, сообщает РИА Новости.

«Все зависит от людей, потому что там есть много и пророссийских людей, которые нас ждут и желают нам победы, просто они не могут афишировать свою позицию», — заявил он.

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При этом политик уточнил, что с начала специальной военной операции (СВО) он поддерживал отношения с рядом украинских спортсменов, но их взаимоотношения в конечном счете испортились.

Ранее Посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что Копенгаген опустошил свои военные арсеналы, направив Украине военную помощь в размере 7,5 миллиарда долларов. Дипломат подчеркнул, что Копенгаген оказывает военную помощь Киеву с 2023 года.