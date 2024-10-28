Данию упрекнули в желании увидеть поражение России

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания делает ставку на нанесение поражения России и не желает прислушаться к предупреждениям о росте риска прямого конфликта НАТО и России. Его слова приводит РИА Новости.

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Барбин подчеркнул, что Дания осознанно выбрала политику, делающую ставку на нанесение России военного и стратегического поражения. По его словам, у страны нет заинтересованности в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Посол Барбин: Дания заняла четвертое место среди доноров киевского режима

«С нашей стороны неоднократно заявлялось о том, что безрассудная позиция Дании ведет к эскалации конфликта и усиливает риски прямого конфликта НАТО с Россией. Однако желания прислушиваться к нашим предостережениям датская сторона не проявляет», — отметил дипломат.

Ранее Барбин заявил, что Дания вышла на четвертое место среди доноров Украины. Он уточнил, что страна опередила Францию и Италию по объему помощи Киеву.