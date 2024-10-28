Трамп четыре раза упомянул Россию на масштабном митинге в Нью-Йорке

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провел в воскресенье масштабный митинг на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, в ходе которого четыре раза упомянул Россию. Об этом передает корреспондент ТАСС.

В ходе выступления Трамп уделял много внимания внутренним вопросам, затронул несколько тем внешней политики и активно критиковал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис за ее курс в администрации Джо Байдена. Говоря о конфликте на Украине, Трамп дважды упомянул российского лидера Владимира Путина, вновь выступив с утверждением, что "хорошо с ним ладит".

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На сцену с Трампом поднялись ключевые соратники, включая кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса, предпринимателя Илона Маска, спикера Палаты представителей Майка Джонсона, бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди - младшего и журналиста Такера Карлсона.

Как убедился корреспондент ТАСС, в районе проведения митинга Трампа были усилены меры безопасности. Сторонники экс-президента начали собираться с раннего утра, и очередь растянулась на несколько улиц. При входе на арену проводился строгий досмотр, на крыше высотки напротив разместили снайперов, а над очередью кружил дрон для наблюдения за обстановкой. Некоторые участники мероприятия пришли вместе с маленькими детьми, несмотря на строгие меры безопасности.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.